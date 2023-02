Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: contrat d'achat d'électricité à Enertime information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 15:54









(CercleFinance.com) - Enertime annonce la signature du contrat de vente d'électricité long terme entre Energie Lagnieu, société de projet créée par sa filiale d'investissement Energie Circulaire, et la filiale française du fabricant d'emballage en verre Verallia.



Cette électricité produite avec un système ORC à partir des fumées chaudes de l'usine Verallia de Lagnieu sera autoconsommée par le site, lui permettant de réduire d'environ 8% sa consommation électrique et d'environ 500 tonnes par an ses émissions de CO2.



La mission de maître d'oeuvre général pour ce système complet ORC (cycle organique de Rankine) / récupération de chaleur a été confiée à Enertime. Le début des travaux est prévu avant l'été pour viser une mise en service en septembre 2024.





Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +2.27%