Verallia: chute de 35% de l'EBITDA ajusté au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Verallia publie un EBITDA ajusté de 431 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, soit une marge de 24,4% du chiffre d'affaires, contre 659 millions sur la même période en 2023, représentant une marge de 30,8%.



Le chiffre d'affaires du fabricant d'emballages en verre a reculé de 17,6% à environ 1,76 milliard d'euros (-10,4% à changes et périmètre constants), avec 'une reprise progressive des volumes au deuxième trimestre, qui reste cependant plus lente qu'anticipé'.



Verallia rappelle avoir révisé il y a deux semaines, son objectif d'EBITDA ajusté pour l'année 2024 (précédemment fixé aux environs d'un milliard d'euros), qui est désormais attendu aux environs de celui de 2022 (866 millions).





