Verallia : BWSA dépasse les 20%

(CercleFinance.com) - Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 11 décembre, les seuils de 15% et 20% du capital et des droits de vote de Verallia et détenir 22,23% du capital et des droits de vote, après acquisition d'actions hors marché. BWSA n'a pas l'intention de prendre le contrôle du fabricant d'emballages en verre, mais envisage d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché, et de proposer la nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration.

