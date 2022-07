Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: bondit après son relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 12:16









(CercleFinance.com) - Verallia signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris jeudi suite à ses résultats de premier semestre, qui ont fait apparaître une forte croissance de l'activité.



Le spécialiste de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires dit avoir su 'garder son cap' dans un contexte géopolitique perturbé en affichant des ventes et un résultat opérationnel en très forte progression.



Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est ainsi élevé à 1.639 millions d'euros, en progression de 23,4% en données publiées. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a augmenté de 22,8%.



L'EBITDA ajusté a lui progressé de 23,4% au premier semestre en dépit de la hausse 'sans précédent' des coûts de production.



A 26%, la marge est maintenue à son niveau de l'année passée.



Suite à ce 'très bon premier semestre', le groupe a rehaussé son objectif d'EBITDA ajusté pour 2022, désormais attendu entre 750 et 800 millions d'euros, sur la base d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires.





