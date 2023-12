Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: avertissement sur CA à cause de l'Argentine information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Suite à la dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre, Verallia prévient que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20% de son CA total en 2023.



La perspective de contribution de l'Argentine au CA 2023, réduite de moitié, ne pourra être compensée à trois semaines de la fin de l'exercice, malgré la part modeste que représente désormais l'Argentine, avec environ 2% du CA total.



S'il a réactualisé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023, le fabricant d'emballages en verre confirme néanmoins son objectif de générer cette année un EBITDA ajusté supérieur à 1,1 milliard d'euros.





