Verallia arrête temporairement la production de son site de Zorya en Ukraine

(AOF) - Verallia a décidé de suspendre temporairement sa production en Ukraine, tout en maintenant les 2 fours de l’usine en température. « Nous avons pour l’heure, décidé d'arrêter la production - conformément à nos plans de crise - de manière ordonnée et contrôlée afin de protéger nos collaborateurs », a déclaré Dirk Bissel, le Directeur Général de Verallia Deutschland AG, propriétaire du site.

" Grâce à notre organisation au cours de ces derniers mois, la situation sur le site se déroule de manière organisée et sans risque majeur ", a poursuivi le dirigeant.

Avec une usine située dans la partie occidentale du pays, Verallia dit rester faiblement exposée. Le chiffre d'affaires l'an dernier s'élevait à environ 50 millions d'euros en 2021. La moitié de la production est vendue à des clients locaux tandis que le reste est principalement exporté vers le reste de l'Europe.

Verallia dit continuer de suivre la situation en temps réel et à se tenir prêt à arrêter complètement sa production si elle venait à s'aggraver. " Le tout de manière contrôlée afin de préserver l'investissement et de permettre un redémarrage de l'usine plus tard ", a conclu le groupe.

