VERALLIA affiche sa confiance après des résultats 2019 conformes aux prévisions

(Crédits photo : Pexels - Pixabay )

(AOF) - En 2019, le résultat net de Verallia s'élève à 125 millions d'euros, il a ainsi plus que doublé sur un an. L'Ebitda ajusté a progressé de 13,2 % (16 % à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 615 millions. La marge d'Ebitda ajusté a par ailleurs progressé de 130 points de base, dont 78 points de base liés à l'application de la norme IFRS 16, pour atteindre 23,8 %. Le chiffre d'affaires a grimpé de 7 % à 2,586 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 9,1 % (et 7,2 % hors Argentine).

Cette hausse reflète une croissance des ventes dans toutes les zones géographiques et l'impact des hausses de prix de vente qui visent à répercuter la hausse du coût de l'énergie et des matières premières.

Le groupe a décidé de proposer un dividende de 0,85 euro par action.

Pour l'année 2020, Verallia assure que ses perspectives sont bien orientées. Le groupe aborde donc cette nouvelle année avec confiance.

Il prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires pour 2020 de 3 % à 5 %, en ligne avec les perspectives 2020-2022 annoncées lors de l'introduction en bourse.

Verallia vise également un Ebitda ajusté supérieur à 650 millions sur l'année 2020, à comparer à 615 millions en 2019.

Le groupe a enfin réaffirmé ses objectifs financiers à horizon 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS