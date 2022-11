Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: acquisition d'Allied Glass au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Verallia annonce avoir signé un accord ferme avec une filiale de Sun European Partners en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Allied Glass, un leader sur le segment de l'emballage en verre premium au Royaume Uni, spécialisé dans le marché des spiritueux.



Allied Glass a réalisé un chiffre d'affaires de 138 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2021, ce chiffre étant estimé à plus de 150 millions pour 2022. Cette acquisition devrait avoir un impact relutif sur la marge d'EBITDA ajusté de Verallia.



La transaction, qui devrait être finalisée d'ici mi-novembre, est évaluée à environ 315 millions de livres (valeur d'entreprise) et sera financée par la trésorerie disponible, tout en maintenant le levier de Verallia en dessous de deux fois la dette nette / EBITDA ajusté.





