Verallia: achat des activités verrières de Vidrala en Italie

(CercleFinance.com) - Verallia annonce avoir conclu avec succès l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie pour un montant de 230 millions d'euros en valeur d'entreprise.



La filiale italienne de Vidrala opère à partir d'un site de production situé à Corsico, près de Milan. Les deux fours offrent une capacité de production de quelque 225Kt/an. La société a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 131 millions d'euros et un EBITDA de 33 millions d'euros.



Verallia fait savoir que cette opération témoigne de sa volonté de poursuivre ses investissements sur un marché italien stratégique, tout en développant son offre d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires au bénéfice de l'ensemble de ses clients.



L'opération a été financée par un prêt à terme de 3 ans mis en place auprès d'un pool de banques internationales.



À la suite de cette acquisition, le Groupe Verallia opère désormais 7 sites de production en Italie.





