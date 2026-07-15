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Veradermics en hausse après la publication de résultats positifs d'une étude de phase intermédiaire sur un médicament oral contre la chute des cheveux chez les femmes
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Veradermics MANE.N progresse de 6,3% à 117,14 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son médicament expérimental oral contre la chute des cheveux , le VDPHL01, a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire menée auprès de femmes souffrant d’alopécie androgénétique, une affection courante qui entraîne un amincissement progressif de la chevelure

** Elle précise que 89% des femmes suivant un traitement une fois par jour et 90% de celles suivant un traitement deux fois par jour ont signalé une amélioration de la densité capillaire après six mois

** Selon la société, les patientes ont vu pousser en moyenne environ 23 cheveux supplémentaires par centimètre carré dans la zone traitée

** La société prévoit de disposer des données d’un essai clinique de phase intermédiaire à avancée en cours chez les femmes au premier semestre 2027, ainsi que d’une étude de phase avancée chez les hommes au second semestre 2026

** Le cours de l'action a progressé d'environ 12% depuis l'introduction en bourse de la sociétéle 4février, sur la base du dernier cours de clôture

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