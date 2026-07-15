Veradermics en hausse après la publication de résultats positifs d'une étude de phase intermédiaire sur un médicament oral contre la chute des cheveux chez les femmes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Veradermics MANE.N progresse de 6,3% à 117,14 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son médicament expérimental oral contre la chute des cheveux , le VDPHL01, a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire menée auprès de femmes souffrant d’alopécie androgénétique, une affection courante qui entraîne un amincissement progressif de la chevelure

** Elle précise que 89% des femmes suivant un traitement une fois par jour et 90% de celles suivant un traitement deux fois par jour ont signalé une amélioration de la densité capillaire après six mois

** Selon la société, les patientes ont vu pousser en moyenne environ 23 cheveux supplémentaires par centimètre carré dans la zone traitée

** La société prévoit de disposer des données d’un essai clinique de phase intermédiaire à avancée en cours chez les femmes au premier semestre 2027, ainsi que d’une étude de phase avancée chez les hommes au second semestre 2026

** Le cours de l'action a progressé d'environ 12% depuis l'introduction en bourse de la sociétéle 4février, sur la base du dernier cours de clôture