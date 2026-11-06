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Veon estime que les pénuries de carburant constituent la principale menace alors que l'entreprise mise sur la croissance des données satellitaires
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 10:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le texte reprend les commentaires du directeur général sur la pénurie de carburant, les réseaux satellitaires et les rachats d'actions dans les paragraphes 1 à 5, ainsi que l'accord avec JungoTV dans les paragraphes 8 et 9.)

par Leo Marchandon

Le directeur général du groupe de télécommunications Veon VEON.O , basé à Dubaï, a déclaré vendredi que les pénuries de carburant constituaient une menace plus importante pour son activité que la hausse des prix, évoquant les coupures d'électricité au Bangladesh qui ont paralysé les usines et mis à rude épreuve les réseaux mobiles.

La consommation de données au Bangladesh a chuté de 15 % cette année, alors qu’elle aurait dû augmenter d’environ 40 %, a déclaré le directeur général Kaan Terzioglu à Reuters.

Le service satellite-mobile de Starlink, que Veon exploite sur son spectre et son réseau, compte désormais 13,2 millions d’abonnés sur l’ensemble des marchés de Veon, y compris en Ukraine via Kyivstar . Les téléphones Android peuvent déjà l’utiliser, et la prise en charge de l’iPhone est attendue d’ici environ un mois, sous réserve d’une mise à jour logicielle d’Apple, a précisé M. Terzioglu.

Le service n’est pas encore proposé au Pakistan ni en Ouzbékistan. M. Terzioglu a expliqué que les gouvernements de ces pays avaient des inquiétudes concernant la souveraineté et que Veon s’efforçait toujours d’obtenir leur accord.

M. Terzioglu a également indiqué que Veon continuerait à racheter au moins 200 millions de dollars de ses propres actions par an, et que les actions annulées ne seraient pas réémises, après avoir revu à la hausse vendredi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026.

La société a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires, les portant à une fourchette comprise entre 16 % et 18 % en dollars américains, contre 15 % à 18 % auparavant, en expliquant que ses activités numériques progressaient plus rapidement que ses activités mobiles principales.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 17,2 % pour atteindre 1,31 milliard de dollars, tandis que le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a grimpé de 10,1 % à 577 millions de dollars. Le chiffre d’affaires numérique a bondi de 45,9 % pour s’établir à 355 millions de dollars, soit 27,2 % du total du groupe.

Dans un communiqué séparé, Veon a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans JungoTV, propriétaire de l’All Women’s Sports Network, dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 47,3 millions de dollars.

M. Terzioglu a déclaré que le groupe utiliserait ce contenu pour alimenter des plateformes de divertissement sur l’ensemble de ses marchés, ciblant ainsi environ 30 millions de clients issus des diasporas pakistanaise, bangladaise et ukrainienne. La finalisation de la transaction est prévue pour 2027.

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