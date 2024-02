Veom : fort recul des revenus au quatrième trimestre

(AOF) - Au quatrième trimestre 2023, Veom Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,28 millions d’euros, en recul de 19%. Le spécialiste de la maison intelligente a été pénalisé par le recul de la division Chacon & DIO Home, dont les revenus ont chuté de 32% à 4 millions d’euros. Veom Group met en cause un "important effet de base". Chacon & DIO Home avait enregistré une croissance de 20% au quatrième trimestre 2022. La division Cabasse Audio a pour sa part affiché une croissance de 7%, avec un volume d’affaires de 3,25 millions d’euros.

Grâce à l'accélération de la commercialisation des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home, le taux de marge brute de la division Chacon & DIO Home est attendu entre 39% et 40%, en forte amélioration par rapport à 2022 (36,2%). Malgré les tensions actuelles sur le fret maritime, une nouvelle amélioration du niveau de marge brute de la division devrait être constatée en 2024.

S'agissant de Cabasse Audio, la société a confirmé son objectif d'amélioration significative de son taux de marge brute et de sa marge brute en valeur sur l'ensemble de l'exercice 2023 "sous l'effet des ventes au sein de la gamme Luxury Wireless Audio, de la montée en puissance des livraisons pour la grande maison de luxe et de coûts d'approvisionnement normalisés au second semestre". En 2022, cette division avait affiché 4 millions d'euros de marge brute, soit un taux de marge brute de 40%.

Veom Group prévient que le retour à la croissance des ventes de Cabasse Audio en 2024 sera conditionné par une évolution favorable du contexte économique, et notamment de la consommation dans le retail.

