Veolia: veut céder l'activité déchets de Suez au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir fait part de son intention de céder l'intégralité des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à la Competition & Markets Authority (CMA), l'autorité de la concurrence britannique.



Selon le groupe, ces cessions permettront de dégager une importante capacité à financer de nouveaux développements, notamment dans le secteur de l'énergie, ce qui lui permettra de retrouver un portefeuille d'activités équilibré entre l'eau, l'énergie et les déchets.



De plus, 'cette décision radicale est de nature à répondre efficacement à l'intransigeance de la CMA, dont Veolia conteste l'analyse des marchés concernés et déplore l'absence de partage des enjeux liés à nos secteurs d'activités', ajoute Veolia.



Cette cession permettra enfin de désendetter le Groupe plus rapidement, laissant à l'approche de la fin d'Impact 2023 un Veolia 'plus agile que jamais' à l'entame d'un nouveau programme stratégique qui placera l'innovation au centre de son modèle de croissance pour l'avenir.





