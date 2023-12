Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: vers une sortie du charbon en Europe information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la COP 28 à Dubaï, Veolia réaffirme son engagement à investir 1,6 milliard d'euros d'ici 2030 pour sortir du charbon en Europe. A fin 2023, il aura déjà réalisé 500 millions d'euros d'investissement à ce titre.



'Grâce à nos investissements dans la décarbonation, comme à Braunschweig en Allemagne, à Přerov en République tchèque et bientôt à Poznan en Pologne, le chauffage urbain ne sera plus alimenté par le charbon', souligne Estelle Brachlianoff, sa directrice générale.



'Cette stratégie nous permet de nous positionner comme l'une des entreprises les plus décarbonantes au monde. Et les résultats sont là! En 2022, 14 millions de tonnes de CO2 ont été effacées des trajectoires carbone de nos clients', poursuit-elle.





