Veolia: vers une cession de SADE-CGTH à NGE

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition par NGE, groupe indépendant de travaux publics, de SADE-CGTH, sa filiale de construction et de remise en état des réseaux d'eau et d'infrastructures, pour un montant en valeur d'entreprise de 260 millions d'euros.



Les activités de la SADE, centrées sur les travaux de génie civil et la construction de réseaux, principalement dans le secteur de l'eau, représentent un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,1 milliard d'euros en 2022 et un effectif d'environ 6.900 collaborateurs.



L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat devant permettre aux parties de finaliser la transaction qui reste soumise à des consultations d'instances représentatives du personnel ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.





