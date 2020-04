Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : vers un re-test du plancher des 17E ? Cercle Finance • 03/04/2020 à 15:27









(CercleFinance.com) - Véolia souffre depuis le pullback amorcé sous 20,34E le 31/03 au fixing d'ouverture: le titre rechute sous les 18,3E et tutoie déjà les 17,5E. Véolia s'achemine apparemment vers un re-test du plancher des 17E.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -5.08%