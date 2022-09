Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : vers un basculement sous 20E ? information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 11:59









(CercleFinance.com) - Véolia a ricoché le 21/09 sous l'ex-support des 21,65E des 5 et 7/09 et rechute lourdement sous 20,9E, l'ex-plancher du 25 mars 2021.

Le titre se dirige vers un basculement sous 20E , en direction au minimum du plancher des 17,3E du 14 mai et 29 septembre 2020





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -2.27%