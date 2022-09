Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: vente des déchets de Vigie au Royaume-Uni à Suez information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 08:30









(CercleFinance.com) - Veolia prend acte de l'exécution d'un accord unilatéral d'option de vente entre Suez et Veolia en vertu duquel Suez s'engage à acquérir 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group pour un montant de 2 milliards de livres sterling. Le produit en espèces de la transaction représente une valorisation attrayante de 16,9 fois le BAIIA normalisé de 2021.



Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4 milliards d'euros, et en particulier cette dernière transaction, portera l'endettement de Veolia nettement en dessous de 3x.



' L'avancement de la fusion avec Suez, qui a débuté en janvier dernier, continue de démontrer la pertinence et la capacité de création de valeur de notre projet pour créer le champion mondial de la transformation écologique dans le contexte d'un climat fort et d'une urgence écologique ', a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice Générale de Veolia.





