Veolia: va investir 4 MdsE dans l'énergie décarbonante

(CercleFinance.com) - Veolia annonce vouloir accélérer le développement de l'énergie locale décarbonante avec un investissement de 4 milliards d'euros d'ici à 2030.



Pour relever les défis de la décarbonation et de l'autosuffisance, l'énergie locale décarbonante apparaît comme un élément crucial, avec un marché de 500 milliards d'euros qui devrait continuer à se développer dans les années à venir.



Veolia se positionne comme un acteur majeur de l'énergie locale décarbonante et peut exploiter le potentiel de plus de 400 GW de réserves locales d'énergie encore inutilisées.



Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia a déclaré : “ Avec 400 GW de potentiel inexploité qui pourrait nous éviter d'importer des combustibles fossiles, accélérons le développement et la mise en oeuvre de ces solutions cruciales de décarbonation locale de l'énergie. Collectivement, nous devons être en mesure d'atteindre et de dépasser les récentes ambitions de la COP 28.”





