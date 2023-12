Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: un projet de récupération du froid à Barcelone information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé vendredi le lancement d'un projet inédit de récupération du froid dans le port de Barcelone, une initiative devant permettre de générer une énergie locale décarbonée.



L'idée consiste à récupérer l'énergie libérée lors du processus de regazéification, qui envoie le gaz naturel liquéfié (GNL) dans la boucle d'eau de mer à moins 160°C avant de le livrer au réseau sous forme gazeuse à une température d'environ -2°C / 0°C.



Or le froid généré au cours du processus est généralement rejeté dans la mer, et donc perdu, explique le groupe de services à l'environnement dans un communiqué.



D'après Veolia, sa technologie devrait permettre de générer quelque 131 GWh d'énergie locale, devant être ensuite valorisée et réinjectée au sein du réseau urbain.



'Avec plus de 150 terminaux de regazéification dans le monde, cette solution offre un potentiel de récupération considérable', souligne le groupe, qui prévoit une mise en service du projet barcelonais au deuxième trimestre 2024.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.27%