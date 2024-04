Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Véolia : triple échec sous 30,35E, rechute sur 29,16E information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 18:38









(CercleFinance.com) - Véolia matérialise un triple échec sous 30,35E (31 janvier, 22 février, 27 mars) et rechute sur 29,16E.

La cassure du support oblique court terme des 28,85E précéderait une rechute sur le plancher annuel des 28,27E, puis un décrochage en direction de 26,3E (report d'amplitude).





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -3.48%