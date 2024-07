Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: titre en hausse, un broker partage son analyse information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Veolia gagne un peu moins de 2% à Paris alors que UBS a initié ce jour le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 36 euros, laissant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 25%.



Dans une note de recherche, le broker explique percevoir - au vu du niveau de valorisation attrayant qu'affiche le titre à l'heure actuelle - un point d'entrée intéressant afin de se positionner sur l'un des leaders mondiaux des services à l'environnement.



'Si beaucoup d'entreprises européennes de services collectifs ('utilities') sont exposées à la thématique de la décarbonation, Veolia propose en plus une exposition plus large à la transformation environnementale et à l'économie circulaire, des secteurs portés par l'évolution réglementaire', indique-t-il.



Le courtier met par ailleurs en évidence le profil de croissance des résultats du groupe français, disant anticiper une croissance moyenne annuelle de 9% de son bénéfice par action (BPA) à horizon 2027, alors que le marché n'intègre qu'une croissance de 6% dans les cours actuels.







Valeurs associées VEOLIA 29,11 EUR Euronext Paris +1,78%