Veolia : termine en hausse, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse après le relèvement d'objectif d'Oddo BHF. Le bureau d'analyses maintient sa recommandation 'surperformance', sur Veolia, mais relève son objectif de cours de 28,5 à 43,4 euros, post intégration des actifs de Suez par rapport au Veolia 'stand alone' et sur la base de la trajectoire 2022-27 du Nouveau Veolia. 'Le Nouveau Veolia sera opérationnel à partir du 1er janvier 2022. La fin de l'offre publique aux alentours de la fin novembre constituera le début d'une nouvelle histoire économique et boursière', souligne l'analyste en charge du dossier. 'Bénéficiant d'une assise technologique plus large et d'un positionnement de marché plus étendu, le Nouveau Veolia nous semble bien paré pour capter les opportunités de la transition économique', poursuit-il dans le résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.07%