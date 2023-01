Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: taux de souscription record pour Sequoia 2022 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce que son opération d'actionnariat salarié Sequoia 2022 a atteint un taux de souscription de 42%, le plus élevé dans l'histoire du groupe de services aux collectivités avec plus de 75.000 collaborateurs qui ont choisi de souscrire.



A l'issue de cette opération, qui vise à associer le maximum de ses salariés au développement et à la performance du groupe, les salariés de Veolia représentent désormais 6,5% du capital et deviennent ainsi son premier actionnaire.



Le montant investi, de l'ordre de 243 millions d'euros levier inclus, se solde par l'émission de 14.002.651 actions nouvelles, soit 2% du capital social. Au 14 décembre 2022, cette émission porte le nombre total d'actions Veolia en circulation à 714.574.367 actions.





