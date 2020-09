Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : Suez fait appel d'une décision de l'AMF Cercle Finance • 25/09/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Suez fait part de sa volonté de faire appel de la décision de l'Autorité des marchés financiers au terme de laquelle elle considère que la communication de Veolia n'est pas constitutive d'une 'pré-offre' au titre du règlement général. Le groupe de services aux collectivités considère que 'la structure de l'opération hostile, en deux étapes, proposée par Veolia est contraire à la règlementation et va former un recours devant la Cour d'appel de Paris'. 'Une opération de changement de contrôle telle qu'annoncée et proposée par Veolia devrait être structurée sous forme d'une offre publique ouverte à tous les actionnaires', estime en effet Suez.

