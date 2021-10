Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : succès de son augmentation de capital de 2,5 MdsE information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Veolia annonce le succès de son augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros dans le cadre du financement de l'acquisition de Suez. La demande totale s'est élevée à plus de 193 millions d'actions, soit près de 4,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 175,4 %. Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription s'élève donc à 2 506 007 269,20 euros, correspondant à l'émission de 110 396 796 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 22,70 euros.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -2.53%