VEOLIA : succès de l'opération d'actionnariat salarié

(AOF) - Ouverte à environ 140 000 salariés dans 30 pays, la 9ème opération d'offre d'actions réservée aux salariés du groupe Veolia, Sequoia 2019, a vu son taux de souscription global dépasser les 32 %. 42 000 collaborateurs de Veolia ont choisi d'investir dans ce plan, pour un montant total de plus de 25 millions d'euros.

