Veolia : succès de l'opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Veolia annonce ce soir le ' très grand succès ' de son opération d'actionnariat salarié. Ouverte à plus de 150 000 salariés répartis dans 40 pays, cette opération d'augmentation de capital a atteint un taux de souscription de 40 % (60 000 salariés ont souscrit) soit le niveau le plus élevé de l'histoire du groupe. Le montant investi, de l'ordre de 215 millions d'euros levier inclus, se solde par l'émission de 9 745 281 actions nouvelles, soit près de 1,4% du capital social. Avec cette opération, les salariés du groupe représentent à présent près de 5% du capital de la société. Au 8 décembre 2021, cette émission porte le nombre total d'actions Veolia Environnement en circulation à 699 725 266 actions.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.85%