Véolia : soulève la résistance des 27,7E information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Après avoir effacé la résistance des 27,3E, Véolia soulève la résistance des 27,7E et s'ouvre le chemin du retracement du zénith annuel des 28,8E du 1er septembre.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +2.55%