Veolia: solarisation de sites de stockage de déchets

(CercleFinance.com) - Afin de rendre ses services autonomes en énergie en France, Veolia indique accélérer son déploiement d'énergies décarbonées locales avec la solarisation de ses sites de stockage de déchets en post-exploitation dans le pays.



Plus de 40 projets solaires seront ainsi lancés sur des installations de stockage de déchets non dangereux, pour une capacité installée de 300 MW d'énergie renouvelable, soit la consommation de 130.000 habitants. Les premiers seront opérationnels dès 2027.



Veolia poursuit les études de faisabilité des centrales solaires sur ses sites de stockage des déchets dangereux ainsi que sur les sites gérés pour le compte de ses clients industriels. Au total, plus de 400 MW d'énergie renouvelable pourrait ainsi être installée en France.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.17%