Veolia: signe un traité pour la fusion-absorption de Vigie

(CercleFinance.com) - Veolia annonce aujourd'hui la signature d'un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Vigie SA (ex-Suez SA) par Veolia.



Cette fusion a pour objectif de simplifier et rationaliser la structure juridique du groupe Veolia.



La réalisation définitive de la fusion est prévue le 31 octobre 2022, et demeure soumise à la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion. La fusion aura, d'un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 2022.





