Veolia: signe un contrat pour les déchets en Australie information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 09:53

(CercleFinance.com) - Veolia a remporté un contrat pour la gestion intégrée des déchets de Gold Coast, deuxième plus grande collectivité territoriale et sixième ville d'Australie.



D'une durée initiale de 7 ans, le contrat prévoit des options d'extension à 18 ans, ce qui représenterait près de 500 millions d'euros pour la durée totale du contrat.



Ce nouveau contrat combine la gestion des installations, de récupération et de collecte, et permettra d'optimiser la mise en place des infrastructures actuelles sur l'ensemble de la chaîne de valeur de traitement des déchets.



Veolia opérera cinq des principales installations de récupération de Gold Coast, dont trois déchetteries et centres de recyclage, ainsi que deux centres de stockage de déchets non dangereux.



L'objectif est d'accroître significativement le taux de récupération actuel, en commençant par une première augmentation de 5% d'ici 2025, soit 330 000 tonnes de déchets ménagers et organiques supplémentaires.



Veolia permettra ainsi à la ville d'éviter plus de 77 000 tonnes d'émissions de carbone, soit l'équivalent du retrait de plus de 47 500 véhicules thermiques de sa voirie.