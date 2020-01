Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : se redresse au-delà de 24,35E Cercle Finance • 10/01/2020 à 13:59









(CercleFinance.com) - Toujours bien corellé au CAC40 (dont il épouse les performances), Véolia se redresse au-delà de 24,35E et sort par la haut d'un corridor 23,6/24E en direction des 24,5E.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +2.36%