Veolia : s'oppose à la cession d'actifs stratégiques de Suez

(CercleFinance.com) - Veolia annonce ce soir s'opposer à toute cession d'actifs stratégiques de Suez contraire à son projet industriel. Cette annonce de Veolia fait suite aux annonces par la direction de Suez de nouvelles cessions d'actifs dans les prochaines semaines. Véolia indique que les discussions avec Veolia n'en sont qu'à un stade préliminaire, Veolia rappelle la liste d'actifs de Suez qu'elle considère comme stratégiques : activités de Suez en Espagne, au Chili, aux États-Unis dans l'eau, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Australie dans les déchets. ' Veolia considère que la cession de l'un de ces actifs serait expressément contraire au contexte amical dans lequel Suez s'est déclaré prêt à ouvrir un dialogue et serait résolument hostile à son projet industriel, portant ainsi atteinte à l'intérêt social des deux groupes ainsi qu'aux intérêts de tous les actionnaires de Suez, dont Veolia ' indique le groupe. ' Veolia s'y opposera donc par tous les moyens de droit '.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.85%