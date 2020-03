Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : s'enfonce brusquement sous les 17E Cercle Finance • 23/03/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - Sérieuse alerte à la baisse sur Véolia qui s'enfonce brusquement sous les 17E après avoir ricoché sous les 19,5E. Le titre pourrait revenir tester le support long terme des 15,2E qui remonte à début mars 2017 avant de repartir de l'avant, en direction des 22,54E, le 'gap' baissier du 11 mars.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -6.91%