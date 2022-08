Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : ricoche sous 24,7E, retombe vers 23,7E information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 14:46









(CercleFinance.com) - Véolia a du mal à transformer l'essai après un nouveau rebond sur le plancher des 22,5E du 14 juillet, puis le 'plus bas' annuel des 22,2E du 5 juillet dernier.

Le rebond s'enraye sous 24,7E, l'ex-résistance du 23 juin: le titre reste donc prisonnier du corridor 22,5/24,7E.

En cas de sortie par le haut, véolia visera les 27E (zénith du 30 mai ou du 7 juin), en cas d'enfoncement du support court terme, Véolia pourrait rechuter sur 20,88E, le plancher du 25 mars 2021.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -1.90%