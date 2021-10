Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : rétrograde vers 26,1E information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - Véolia digère son augmentation de capital de 2,5MdsE et rétrograde vers 26,1E, ce sui signifie que le support des 26,2E du 28/09 est menacé. En cas d'enfoncement (ce qui le trend initial rend probable), Véolia s'en irait combler le 'gap' des 25,71E du 27/07 puis tester l'ex-résistance des 25,3E du 7 mai au 23 juillet dernier.

