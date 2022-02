Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : retour à la case départ, à 31,74E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 17:49









(CercleFinance.com) - Véolia efface les -6,8% perdus la veille (à 29,74E) et effectue un retour à la case départ, à 31,74E, son cours de clôture du 23/02 au 'Cent près'.

Sur la semaine, le titre perd 2,5%, reflétant la tendance hebdo du CAC40 mais reste proche du zénith annuel des 33,00E/33,3E des 7 et 20 janvier dernier, puis du 10 février.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +6.72%