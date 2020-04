Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : retombe sous les 19E, prochain soutien vers 17,7E Cercle Finance • 20/04/2020 à 15:51









(CercleFinance.com) - Nouvel échec sous les 20,6E en 15 jours, Véolia retombe sous les 19E (petit support court terme) : le prochain palier de soutient se situe à 17,7E (il remonte au 3 avril), le suivant ne serait autre que le plancher des 17E du 23 mars.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -4.65%