Veolia : résultats solides, perspectives encourageantes

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - En 2021, le résultat net de Veolia attribuable aux propriétaires de la société mère est de 404,3 millions d'euros contre 88,8 millions d'euros au 31 décembre 2020. Le résultat net courant attribuable aux propriétaires de la société mère s'établit à 896 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 382 millions d'euros au 31 décembre 2020 retraité. L'Ebit courant s'établit à 1,766 milliard d'euros, en progression de 41,7% à change constant. L'Ebitda s'élève à 4,234 milliards d'euros, en hausse de 16% à change constant.

Le taux de marge s'établit à 14,9% au 31 décembre 2021 contre 14% au 31 décembre 2020.

Le chiffre d'affaires a atteint 28,508 milliards, en croissance de 9,6% à change constant.

En termes de perspectives, Veolia indique être très faiblement exposé à l'Ukraine et à la Russie avec un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros (soit 0,3% du chiffre d'affaires) et 130 millions d'euros de capitaux employés (soit moins de 0,5% des capitaux employés de l'ensemble Veolia-Suez).

Le groupe table sur une solide croissance organique du chiffre d'affaires et sur une croissance organique de l'Ebitda entre +4% et +6%. Il vise un résultat net courant part du groupe autour de 1,1 milliard d'euros, en hausse de plus de 20%, confirmant l'effet relutif d'environ 10% sur le bénéfice net courant par action. Veolia confirme la relution du bénéfice net courant par action d'environ 40% en 2024.

Le "leverage ratio" est attendu autour de 3 fois. Le dividende devrait croître en ligne avec le bénéfice net courant par action.

Veolia prévoit enfin des économies de coûts supérieures à 350 millions d'euros auxquelles s'ajoutent 100 millions de synergies attendues pour la première année d'intégration de Suez.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial des services à l'environnement, né en 1853 ;

- Activité de 26 Mds€, répartie entre la gestion de l'eau pour 42 %, la gestion des déchets pour 37 % et services énergétiques ;

- Montée régulière de l'activité à l'international : 17 % en France, 35 % dans le reste de l'Europe, 18 % dans le reste du monde et le reste dans le « Global business » -activités de services aux grandes entreprises ;

- Modèle d'affaires fondé sur la complémentarité des 3 métiers du groupe dans une logique d'usage et de valorisation via l'économie circulaire : obtention de grands contrats, unification des activités sous la marque Veolia et mutualisation des fonctions support, financement de projets sous la forme « asset co/op co », limitant à 10 % pour Veolia la part des capitaux engagés ;

- Capital ouvert non « opéable » (6,07 % du capital et 10,16 % des droits de vote pour la Caisse des Dépôts et 4,06 et 5,62 % pour les salariés), le conseil d'administration de 12 membres étant présidé par le directeur général Antoine Frérot ;

- Bilan solide, renforcé en octobre 2021 par l'augmentation de capital de 2,5 Mds€ destinée au financement de l'acquisition de Suez attendue pour le 1 er trimestre 2022.

Enjeux

- Stratégie d'innovation fondée sur 3 piliers : coordination par le centre de R&D VERI organisé en 5 départements – biosystèmes, environnement & santé, génie des procédés, innovation numérique et support industriel / open innovation Via Veolia axée sur les réponses innovantes à des besoins précis / réseau mondial de partage d'informations avec 200 chercheurs et 200 partenariats et « Open Playground de co-construction des solutions écologiques ;

- Stratégie environnementale 2020-2023 : réduction des émissions de CO2 par suppression des centrales à charbon en Europe d'ici 2030 / GreenPath, plateforme interne d'évaluation des empreintes environnementales des solutions / valorisation des déchets et recyclage des plastiques / traitement des eaux et sites à “zéro“ produit phytosanitaire / hausse du rendement des réseaux d'eau potable ;

- Retombées de la diversification dans le démantèlement des centrales nucléaires, le traitement des déchets, aux Etats-Unis et en Russie et intégration du distributeur d'eau indien Nagpur.

Défis

- Exécution du rapprochement avec Suez qui fera du groupe le n°1 mondial de la transition énergétique avec 37 Mds€ de chiffre d'affaires ;

- Résultat de l'enquête lancée par le Parquet financier sur le rapprochement avec Suez ;

- Disparités de rentabilité entre branches, l'eau étant la mieux margée (3/4 du résultat opérationnel) et entre zones géographiques, le reste du monde étant le plus profitable, devant l'Europe hors France ;

- A fin septembre 2021, hausse de 9,4 % des facturations et bénéfice net quintuplé grâce aux succès commerciaux, aux économies de coûts -en avance sur l'objectif de 350 M€, et au désendettement.