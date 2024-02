Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: résultats 2023 et perspectives sans grande surprise information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - Veolia évolue peu jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état de résultats 2023 légèrement supérieurs aux attentes et dévoilé des objectifs financiers de long terme jugés 'sans surprise'.



Le groupe de services à l'environnement a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 45,35 milliards d'euros, en croissance organique de 9% et en hausse 4,4% hors effet du renchérissement de l'énergie.



A titre de comparaison, le consensus de marché visait un chiffre de l'ordre de 45,6 milliards d'euros.



L'Ebitda ressort à 6,54 milliards d'euros, soit une croissance organique de 7,8%, au-dessus de la fourchette de +5% à +7% que s'était donné pour objectif l'entreprise.



Ce résultat dépasse également la prévision moyenne des analystes, qui s'était établie à 6,45 milliards d'euros.



Dans un communiqué, Estelle Brachlianoff, la directrice générale, évoque une nouvelle année 'record', 2023 ayant constitué la septième année consécutive de croissance des résultats, ainsi qu'une demande qui n'a jamais été aussi élevée.



Pour 2024, Veolia dit s'être fixé des objectifs 'ambitieux', anticipant une croissance organique 'solide' de son chiffre d'affaires et une croissance interne de l'Ebitda située entre 5% et 6%.



En amont de la présentation de son programme stratégique 'GreenUp' pour la période 2024-2027, le groupe a déclaré viser un Ebitda d'au moins huit milliards d'euros à horizon 2027, avec une croissance du dividende en ligne avec celle du BNPA courant.



Les analystes jugeaient cependant ces prévisions 'sans surprise' et le titre reculait d'environ 0,3% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.





