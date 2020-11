Veolia : résultat net courant de +10,6 % au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 de 6 293 ME contre 6 441 ME au 3ème trimestre 2019, stable à périmètre et change constants. Le chiffre d'affaires est de 18 705 ME contre 19 765 ME au cours des neuf premiers mois 2019, soit un repli de 5,4 % en courant et de 3,8 % à périmètre et change constants.

L'EBITDA ressort en hausse de 2,5 % à périmètre et change constants au 3ème trimestre à 893 ME grâce aux économies supplémentaires mises en oeuvre. L'EBITDA au 30 septembre 2020 est de 2 492 ME contre 2894 ME au 30 septembre 2019.

L'EBIT Courant s'inscrit en hausse de 4,3 % à périmètre et change constant au 3ème trimestre 2020 à 333ME. Au 30 septembre 2020, l'EBIT Courant s'établit à 771 ME contre 1 190 ME au 30 septembre 2019.

Le résultat net courant part du Groupe au 3ème trimestre 2020 est en hausse de +10,6 % à périmètre et change constants (+6,8 % en données courantes) à 142 ME. Sur 9 mois, le résultat net courant part du Groupe s'établit à 149 ME contre 486 ME au 30 septembre 2019.

' Prenant en compte l'amélioration de nos activités depuis la fin du confinement et les performances du troisième trimestre, notre objectif est une performance opérationnelle du T4 2020 équivalente à celle du T4 2019. Les choix proposés dans le programme stratégique IMPACT 2023 restent pleinement valides ' indique le groupe.