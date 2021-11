Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : résultat net courant à neuf mois record information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - Veolia publie un résultat net courant part du groupe record à 667 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, multiplié par plus de cinq en comparaison annuelle, et un EBITDA de 3,14 milliards, en croissance de 26,4% à change constant. Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'est accru de 8,8% à près de 20,4 milliards d'euros (+9,4% à change constant), avec 'un rythme de croissance très soutenu au troisième trimestre, et même en accélération par rapport à 2019'. Veolia confirme pleinement ses perspectives pour 2021, dont un chiffre d'affaires supérieur à 2019, un EBITDA supérieur à 4,1 milliards d'euros (soit une croissance supérieure à 12% comparé à 2020) et un retour à la politique de distribution pré-crise au titre de 2021.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +2.59%