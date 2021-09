Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : résiste bien après l'analyse de Barclays information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien (quasi stable) alors que le CAC40 perd près de -1%. Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' tout en rehaussant son objectif de cours de 33 à 35 euros sur Veolia, titre qui figure parmi une liste de valeurs européennes des utilities qui lui 'semblent bien positionnées à court terme'. 'Sur la base de notre analyse, EDF, Engie, Fortum, RWE et Veolia bénéficient chacun d'une combinaison attrayante d'atouts majeurs...' explique le broker, dans une note où il 'cherche à identifier les prochains catalyseurs à court terme majeurs' pour le secteur.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.21%