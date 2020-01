Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : reprise d'un site de déchets dangereux en Arkansas Cercle Finance • 03/01/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - Veolia annonce un accord pour la reprise du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA Corporation à Gum Springs, en Arkansas, transaction évaluée à 250 millions de dollars et dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2020. L'installation, située sur cinq km², emploie actuellement 73 personnes et a historiquement traité, pour l'industrie nord-américaine de la fonderie, les déchets dangereux issus du process d'électrolyse de l'aluminium ('spent pot lining'). Veolia va élargir le type et le volume de déchets pris en charge sur le site. Tout en demeurant un fournisseur de services clé pour Alcoa dans le cadre d'un accord pluriannuel dédié, l'installation étendra ses services aux clients de Veolia en Amérique du Nord.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.88%