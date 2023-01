Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : renoue avec les 25E information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - Véolia démarre bien l'année 2023 et renoue avec les 25E d'entrée de jeu: le titre va rapidement devoir affronter la résistante des 25,5/25,6E des 14/12 et 12/08.

L'objectif suivant se situerait vers 28E, ex-zénith du 20/02/2020.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +3.71%