Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Véolia : renoue avec 30E, surveiller le débordement de 30,3E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 12:34









(CercleFinance.com) - Véolia renoue avec les 30E (zénith de la mi-décembre) et se rapproche à 1% près du sommet annuel des 30,30E du 31 janvier (et ex-zénith du 17/03/2022).

En cas de franchissement, Véolia s'en irait retracer le zénith des 33,17E du 7/013/2022





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +3.07%