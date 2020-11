Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : renforce son intention pour son offre sur Suez Cercle Finance • 03/11/2020 à 08:43









(CercleFinance.com) - Veolia s'engage par le présent communiqué à déposer une offre publique d'acquisition au prix de 18 euros par action (coupon attaché) pour l'ensemble du capital de Suez dès que le conseil d'administration de Suez aura émis un avis favorable sur ce projet et aura désactivé le dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l'activité de l'eau en France. Cette information revient à accélérer le calendrier de dépôt du projet d'offre publique, qui devient concomitant à la conclusion d'un accord avec le conseil d'administration de Suez. Antoine Frérot, PDG de Veolia, a déclaré : ' Nous avons la conviction que nous parviendrons à convaincre le conseil d'administration de Suez, dans sa forme actuelle ou, à défaut, après une assemblée générale, de la pertinence de notre projet. C'est pourquoi nous souhaitons clarifier plus encore notre calendrier et nous engager à déposer notre offre dès l'instant où le conseil d'administration de Suez aura émis un avis favorable. En résumé : le seul obstacle qui empêche l'ensemble des actionnaires de Suez de profiter d'une offre publique d'acquisition à 18 euros par action, c'est l'opposition du conseil d'administration de Suez dans sa composition actuelle '.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.57%