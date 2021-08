Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : remonte vers 28,25E, retracement des 29,09E en vue. information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Véolia remonte vers 28,25E et efface la petite résistance et ex-zénith annuel des 28E du 29 juin: le titre n'est plus qu'à 2% de sa meilleure clôture historique et à moins de 1E de son record des 29,09E du 20 février 2020.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.36%