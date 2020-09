Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia remettra son offre améliorée à Engie pour Suez au plus tard le 30 septembre Reuters • 28/09/2020 à 07:12









PARIS, 28 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA a annoncé lundi qu'il remettrait son offre améliorée à Engie ENGIE.PA pour le rachat de la majeure partie de sa participation dans Suez SEVI.PA au plus tard le 30 septembre, soit mercredi. "Veolia confirme ce jour qu'Engie ayant annulé son conseil d'administration prévu le 25 septembre dernier, elle lui remettra son offre améliorée au plus tard le 30 septembre 2020", a indiqué le groupe dans un bref communiqué. Dans un entretien au Journal du dimanche, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a indiqué que son groupe communiquera au plus tard mercredi à Engie sa nouvelle offre, améliorée via une hausse du prix et des clarifications écrites sur l'emploi. (Henri-Pierre André et Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.13% SUEZ Euronext Paris +5.76% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +2.14%